Ongelukkige val maakt vroegtijdig einde aan optreden Rowwen Hèze: ‘Enkel gelukkig niet gebroken’

,,Door de wind bolde het podiumdoek op en leek het podium wat langer. Tren stapte als het ware van het podium af", laat het management vanochtend weten. Tijdens het nummer Limburg maakte hij daardoor een flinke smakker. ,,De enkel is niet gebroken en verder gaat het goed. Hij mocht gisteravond na controle in het ziekenhuis al naar huis.”



Fans die bij het optreden aanwezig waren, laten in een reactie op het bericht van Rowwen Hèze weten geschrokken te zijn van het voorval. Er waren zo’n 3000 mensen op het terrein. Ondanks de regen zat de sfeer bij Zondag in ‘t Zuiden, het eigen festival van de groep met onder anderen ook 2Unlimited, er goed in. Door de val kon Rowwen Hèze drie nummer minder spelen dan gepland.