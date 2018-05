Onrust over mogelijke overstap NPO-directeur Klein naar RTL

Video Moeder Dotan: Ik heb een ongeloof­lij­ke bak shit over me heen gekregen

16:41 Schrijfster en levenscoach Patty Harpenau (59), de moeder van Dotan die met een trollenleger van nepprofielen zijn carrière een boost gaf, heeft nog steeds geen contact gehad met haar onder vuur liggende zoon. De Home-zanger is na een kort verblijf in het buitenland weer terug in één van zijn Amsterdamse huizen. ,,Daar aanbellen is zinloos, want hij doet toch niet open.''