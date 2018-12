Ons oordeel over de mooiste en lelijkste kerstbomen van de sterren

ranking the treesEen feestelijk opgetuigde boom is onmisbaar tijdens Kerst. De (nep)sparren van bekend Nederland worden al weken via sociale media met de wereld gedeeld. Tijd om de mooiste, lelijkste en opmerkelijkste exemplaren op een rij te zetten. De showredactie geeft uit de losse pols een oordeel. Dit artikel wordt gedurende de feestmaand vernieuwd.

Thomas Berge

Oh plasticboom, oh plastic boom... Volkskzanger Thomas Berge viert Eerste Kerstdag met familie compleet met een boom die vermoedelijk nep is. Hij staat in elk geval keurig rechtop en is perfect symmetrisch. Niet heel spannend versierd, maar de tekst bij zijn Instagrampost is hartverwarmend.

Thomas Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Maryam Hassouni

Ook bij Maryam Hassouni heerst de kerstsfeer in huis. Op het mini-boompje van de actrice prijkt een prachtige piek, maar verder is de boom weinig inspirerend. Zelfs de ijverig poserende Simba kan het niet goedmaken.

Maryam Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Robin Martens

Geen van top tot teen gestylede foto met 22 instagramfilters maar een basic zwart/wit-kiekje voor voormalig GTST-soapie Robin Martens. De brunette is precies even groot als haar kerstboom, die een mooie plek bij het raam heeft gekregen. Omdat we niet goed kunnen zien wat er precies tussen de takken hangt, gaat onze aandacht meer uit naar strakke billen. En de actrice zelf is meer geïnteresseerd in de kerstspelletjes op haar nieuwste tablet. Sorry Robin, geen hoge ranking voor jou.

Robin Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Tanja Jess

De wat traditionele ogende kerstboom van actrice Tanja Jess en haar zingende man Charly Luske is, zo meldt Jess vol trots, eindelijk klaar. ,,Hij staat.” En daar is dan ook gelijk alles mee gezegd. De versieringen zijn netjes verdeeld, maar lijken afkomstig uit de sixties of seventies toen gouden rozen en dito slingers nog in de mode waren. Bonuspunt omdat ze haar trots best mooi van bovenaf fotografeerde.

Tanja Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Yolanthe Sneijder Cabau

Of dit de kerstboom is in Yolanthes huis in Qatar - ze heeft er ook een villa op Ibiza - weten we niet, maar het lijkt er in ieder geval op dat ze niet zo 1-2-3 ergens kerstballen op de kop kon tikken. En dat is in Spanje een stuk makkelijker dan in het rijke oliestaatje waar haar man Wesley Sneijder voetbalt. Creatief dan maar, met bloemen! Het levert een zonnige, maar toch wonderbaarlijk genoeg toch ook kerstige boom op.

Yolanthe Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Chantal Bles

Styliste Chantal Bles kiest voor een kleurrijke echte boom, behangen met lichtjes. We spotten glimmende zeepaardjes, een ijsje en strikken onder toeziend oog van een supersize Playmobil-kerstman. Maar het belangrijkste van alles is het engeltje in roze: kerstprinses Jada, Chantals dochter, die vanwege een tumor een rotjaar beleeft.

Chantal Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Georgina Verbaan

Voor iemand die het hele jaar door in een foute kersttrui door het leven gaat, is de boom in het huis van Georgina Verbaan en haar dochter Odilia niet groot. Maar let op: we spotten een tweede kerststukje mét schattige sneeuwpop-piek bij de koelkast. Tel daar nog wat extra lampjesslingers en het uitzicht op de Amsterdamse daken bij op en we zitten midden in een kerstfilm.

Georgina Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Nicolette Kluijver

De kinderen van presentatrice Nicolette Kluijver bidden vanaf de bank - en met vol zicht op een nog wat karig versierde boom - tot hogere machten. Mogelijk om ervoor te zorgen dat ze nog meer blingblingfrutsels in de wat sprieterige spar mogen hangen. Bonuspuntje voor de schattige engeltjes die geduldig wachten op toestemming van pa en ma.

Nicolette Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Winston Gerschtanowitz

Wauw, wauw, wauw! Onze monden vallen open bij deze kleurrijke creatie van de Gerschtanowitz’jes. Winston en Renate gaan niet over een nacht ijs en plaatsten hun torenhoge kerstboom in een aparte kamer in hun Gooische villa. Iets waar velen van dromen. Elk takje werd benut, de top is origineel bekleed met een roze strik en over de voet ligt een zacht kleedje. Het enige wat hierop is aan te merken is het snoer dat beter onder een van de vloerkleden had kunnen weggewerkt. Wij weten waar de kerstman zijn pauze inlast.

Winston en Renate Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Carlo Boszhard

Carlo Boszhard en zijn levenspartner Herald hebben hun huis omgetoverd in een uiterst sfeervol kerstparadijs met best overdadige versiering in traditionele kleurstellingen. De megaboom bezwijkt zo ongeveer onder de last van versieringen, maar zal niet omkukelen vanwege de best prominente voet. Hier krijgen wij het warm van!

Carlo Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Tim Douwsma

Met een besuikerde oliebol in de hand, brengt de van oorsprong Friese polderprins zijn wat armoedig gedecoreerde boompje onder de aandacht van zijn volgers. Tip voor Tim: snel naar een winkel rennen om wat extra ballen te scoren voor dit nu nog wat zielige exemplaar. Een extra sterretje voor de vriendelijk lach van de zanger.

Tim Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Tooske Ragas

Tooske en Bastiaan Ragas moeten de komende weken zonnebrillen opzetten vanwege een wel heel oogverblindende kerstboom waar Tooske dit jaar zelf helemaal niets aan deed. Surprise! Ze kwam terug van een draaidag en trof de vermoedelijke kerstnepper al best mooi opgetuigd aan.

Tooske Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Eddy Zoey

Eddy Zoey en zijn gezin krijgen na de kerstdagen waarschijnlijk een torenhoge elektriciteitsrekening, want hun kleurige, behoorlijk kitscherige kerstkanjer baadt in het licht. Puntenaftrek vanwege de energieonzuinigheid, maar toch ook een extra puntje omdat de boom zo goed past bij het schilderij aan de muur.

Eddy Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Ruud de Wild

Radiomaker Ruud de Wild is met lichtsnoeren en een sliert oogverblindende led-lichtjes een paar rondjes om een nepper gaan lopen. Het eindresultaat is wat voorspelbaar en de dj kijkt er ook een beetje mistig bij door zijn toepasselijke elandenbril.

Ruud Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Johnny de Mol

Sinds Johnny de Mol en zijn vrouw Anouk in een riante Gooische villa resideren, is er plaats voor een flink uit de kluiten gewassen kerstboom. Omdat de twee voor de eerste keer samenwonen, hebben Johnny en Anouk al hun afzonderlijk verzamelde kerstspullen op een hoop geveegd en (met hulp) in de boom gehangen. Wij worden vrolijk van het feestelijke en creatieve eindresultaat.

Johnny Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Nasrdin Dchar

Acteur Nasrdin Dchar scoort punten met het bijzondere verhaal bij een aandoenlijke foto van hem in djellaba, naast zijn Hollandse boompje. Nasrdin tuigde zijn kerstboom met zijn gezin op en koos voor op elkaar afgestemde rode en gouden kleuraccenten. Mét piek. Hij houdt van kerst, and so do we.

Nasrdin Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Connie Witteman

We weten niet waar we moeten kijken! De kerstcreatie van Connie ‘Vanessa’ Witteman (die een moeilijke tijd achter zich laat nadat er uit haar appartement vlakbij het Vondelpark een kluis werd buitgemaakt) móet wel nep zijn, want zo veel versiering kan een echte boom niet aan. De boom van La Witteman en haar lover Eugene werd volgestopt met strikken, gouden, witte en rode ballen en vooral heel veel lampjes. De diva plaatste het ding subtiel op een tafeltje, zodat de Amsterdammers massaal kunnen meegenieten. De stapels kerstcadeau's liggen klaar. Cheers!

Connie Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Froukje de Both

In Froukjes met zorg ingerichte woning schittert een verse boom die volhangt met glimmende kerstballen en allerlei ornamentjes. Met aandacht uitgekozen tijdens de pyjamaparty van dochter Emma en een vriendinnetje. Ondanks dat niet de hele kerstboom zichtbaar is en de LED-verlichting ietwat wegvalt tussen de naalden, hangt het kerstgevoel volop in de lucht.

Froukje Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Roxeanne Hazes

Nu Roxeanne Hazes haar eerste Kerstmis als moeder viert - zoon Fender werd in juli geboren - is haar kerstkaart compleet. In huize Zwennes is het een gezellige boel met een kerstboom vol originele hangers (zien we daar een donut?), kindeke en hond. Jammer dat het een nepboom betreft.

Roxeanne Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Anne-Marie Keizer

De kans is heel erg groot dat Anne-Marie Keizer, de vrouw van de Volendamse zanger Simon Keizer, deze torenhoge kerstboom niet zelf heeft opgetuigd. ,,In 20 minuten’’, grapt Anne-Marie. Maar wij zijn de beroerdste niet en kennen deze prachtige boom, die op een nog onbekende locatie te vinden is, graag vijf sterren toe. Dit is hoe het moet!

‘Anne-Marie’ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Nance Coolen

Presentatrice-zangeres Nance Coolen sleurde een scheve spar haar huis in en besloot vervolgens helemaal niks meer te doen. De verse boom werd nog wel in een standaard geschroefd, maar staat nog steeds uit het lood. En Coolen had geen energie meer om er ook maar iets van versiering in te draperen. Dit onder het motto ‘minder is meer’. Gelukkig blijft er nog genoeg te zien op onderstaande kerstkiekje: zoals twee afwijkende relaxbanken, surroundluidsprekertje en een best druk schilderij.

Update: op aandringen van verschillende media hing de blondine haar bom toch nog vol met rode bling en grijskleurige nepbloemen. +1!

Nance Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Frans Bauer

Frans en zijn echtgenote Mariska Bauer hebben een best romantische nepper neergezet op hun spierwitte, keurig gevoegde plavuizenvloer in Fijnaart. Gekozen is voor de sfeervolle ballenkleuren donkerroze, groen en goud en daar is hoe dan ook de wat luie huiskat erg van onder de indruk. Volgens baasje Mariska moet ze regelmatig nieuwe versiering aanschaffen omdat het dier verzot is op de ballen en het kleedje onderaan.

Frans Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Fred van Leer

Fred van Leer nam vorig jaar zijn intrek in zijn droomhuis in een populaire wijk van Rotterdam en dan kan een overdadige spar natuurlijk niet ontbreken. De ‘leer van Fred'-coach schakelde de hulp in van een (nota bene Amsterdamse) kerstshop die 90 meter lampjes en 750 kleurrijke figuurtjes liet aanslepen. Staat prachtig in Freds karakteristieke woning, wel wat punten aftrek omdat de uitgesproken stylist blijkbaar zelf geen inspiratie had.

Fred Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Sylvie Meis

La Meis heeft opnieuw haar weihnachtsbaum op geheel eigen sexy wijze gedecoreerd met lintjes, kerstballen en sneeuwspray. De blondine koos dit jaar voor de klassieke kleuren rood en groen. Syl ziet eruit om door een ringetje te halen, maar de boom is eerder breed dan hoog. Extra punten voor de gelikte setting.

Sylvie Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Trijntje Oosterhuis

De last op Trijntjes schouders is zwaar nu ze opnieuw aan een kerkentour is begonnen en dus de koningin van kerst genoemd kan worden. Haar gigantische nepboom maakt het waar en zit bomvol witte en gouden ballen. Zet de afgeslankte Trijntje in een rood jurkje en dochtertje Maël ernaast en het plaatje is meer dan compleet. De tactisch geplaatste kerstkrans op de piano verdient ook een ster.

Trijntje Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Mattie Valk

Ja Mattie, zo kom je er wel heel erg gemakkelijk af. De Qmusic-dj haalde zijn spierwitte plastic boom van zolder en zette het ding, inclusief zwarte ballen met glittereffect, weer in een hoek van zijn sjieke penthouse in Rotterdam. Zo word je geen ranking the trees-knaller.

Mattie Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Samantha de Jong

Samantha de Jong, die sinds haar terugkeer uit een afkickkliniek in Schotland niet langer Barbie genoemd wil worden, is zo blij dat ze Kerstmis viert in Scheveningen dat ze naar het tuincentrum rende voor dozen spierwitte ballen. Lekker fris, maar wij missen toch de knalroze details. En waar is de piek?

Samantha Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★