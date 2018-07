Ontbonden supergroep Swedish House Mafia gaat toch weer optreden

Angello liet weten dat hij, Hedfors en Ingrosso volgend jaar hoe dan ook terugkeren naar Tomorrowland. Fans van de groep reageren opgetogen op de hereniging van het trio, dat in maart 2013 voor de voorlopig laatste keer samen op een podium stond. Begin dit jaar kwamen ze toch weer bijeen tijdens een festival in Miami. Op dat moment werd echter nog niet gesproken over het nieuw leven inblazen van Swedish House Mafia . Het zou om een eenmalige reünie zijn gegaan, zo lieten de bandleden in maart dit jaar weten. Op dat besluit lijken de drie te zijn teruggekomen.

Swedish House Mafia werd in 2008 opgericht en scoorde ettelijke hits in het genre progressieve housemuziek. Eén van de grote klappers: de dancetrack Don't You Worry Child. Groot was dan ook de verbazing van het legioen internationale fans toen het trio in 2013 uit elkaar ging. Angello ging alleen door, terwijl Axwell (Axel Hedfors) en Ingrosso samen bleven optreden. Volgens de leden gingen ze in geen geval met ruzie uit elkaar. Afzonderlijk van elkaar verklaarden Angello, Hedfors en Ingrosso in interviews dat ze creatief op een dood spoor waren beland. Of de drie weer samen de studio in gaan, is nog onduidelijk.