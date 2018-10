Ontroerend: 80-jarige man ziet broer na 60 jaar weer in Hello Goodbye

Presentator Joris Linssen twijfelde gisteravond geen moment en sprak de man, die met een enorm spandoek stond te wachten, aan. 'Welkom na 60 jaar', viel er in koeienletters te lezen. ,,Wie komt er nou na 60 jaar?", vroeg Linssen. De bejaarde man deed voor het oog van 864.000 kijkers zijn ontroerende verhaal.



,,Mijn ouders zijn direct na de oorlog gescheiden", begon hij. ,,Toen ben ik met mijn zeven broers en zussen in kindertehuizen terechtgekomen. Vroeger was er geen uitkering, dus ze zeiden dat mijn ouders konden gaan werken en dat ze voor ons zouden zorgen. Toen hebben ze ons uit elkaar gehaald en verspreid over allerlei tehuizen. Ons gezin was er niet meer."



Zichtbaar geraakt door het verhaal van de man vroeg Linssen nog wat door. ,,Jullie hebben elkaar dus nooit meer gezien?", stelde hij. De man beaamde dat en vertelde dat hij zijn broer na 60 jaar weer zou zien. Hoe de twee in contact zijn gekomen, vertelde hij ook. ,,Een zus van mij was overleden en ik kreeg bericht van de notaris. Daarin zag ik wie er al waren gestorven en wie nog niet."



De breuk van het gezin heeft de man nooit echt kunnen verwerken. ,,Je bent voor je leven beschadigd. Waarom? Ik heb geen familielieden. Ik heb mijn hele leven moeten overleven."