Onzekerheid over toekomst Boer Zoekt Vrouw

Yvon Jaspers vertelde onlangs in een interview dat ze een redelijk lege agenda heeft en dat er ook nog geen nieuwe boeren zijn geselecteerd. Birgit Jansen van KRO-NCRV bevestigt dat er nog geen uitzenddata bekend zijn en er ook nog niet gestart is met het zoeken naar boeren. ,,Er is nog geen plek en nog geen startdatum, maar we zijn in overleg met de NPO,'' aldus de woordvoerder van de omroep.

Fris houden

Televisiedirecteur Frans Klein van de NPO bevestigt dat de partijen er nog niet uit zijn. ,,We onderhandelen over een aantal dingen. We moeten kijken hoe we de programmering fris kunnen houden. We hebben een paar van die hele grote programma's en die spreiden we in de loop van de tijd, dat is een deel van het gesprek dat we met elkaar voeren.''

Volgens Klein gaan de gesprekken ook over nieuwe of vernieuwde initiatieven rond de originele, reguliere Boer Zoekt Vrouw-uitzendingen. ,,We praten over de specials die in de loop van de jaren zijn gemaakt, waar en wanneer we dat doen. En als derde praten we misschien ook nog over een soort van spinoff.''

De televisiedirecteur benadrukt dat de NPO 'hartstikke blij' is met Boer Zoekt Vrouw . ,,We willen heel graag door, maar moeten het goed plannen. Ik heb KRO-NCRV gisteren nog gesproken, dus we doen het in nauw overleg. Laat ik het zo zeggen; ik heb nog geen wanklank gehoord van die kant.''