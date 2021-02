Ook deze zes BN’ers liegen wat af in De Verraders

MAFS-Lars pissig op Lizzy na uitspraken over intimiteit: ‘Respect­loos’

25 februari Het moddergooien tussen het inmiddels gescheiden Married at First Sight-stel Lars Scheve en Lizzy Witlox lijkt maar niet op te houden. Onthulde Lizzy eerder vandaag nog pikante details over hun seksleven, laat Lars vanavond weten helemaal klaar te zijn met zijn ex-liefje. ‘Ik vind haar actie respectloos’, schrijft hij in een statement op Instagram.