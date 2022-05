Ook grote festivals ervaren personeelstekort: flinke uitdaging

Voor de organisatie van Lowlands en Down The Rabbit Hole is het tekort aan personeel een belangrijk thema dit jaar. ,,In onze branche werken veel zzp’ers en die hebben tijdens de coronacrisis noodgedwongen ander werk moeten zoeken omdat er geen festivals waren. Zij hebben nu een andere baan en dat merken wij”, zegt woordvoerder Bente Bollmann tegen het ANP over de leegloop in de evenementensector. Het gaat dan om technici en beveiligers, maar ook om medisch personeel of mensen achter de bar.

Om mensen te werven heeft de branche een speciale website opgezet. Daarop worden vacatures voor bijbanen, flexbanen en vaste functies gedeeld. Bollmann merkt dat er ‘best veel animo’ is voor werken op een festival maar dat het desondanks een punt van zorg blijft. De organisatie van Lowlands, dat in augustus wordt gehouden, ligt momenteel op schema met de werving. ,,We verwachten wel dat het goed komt, maar er moeten zeker nog wel mensen bij. Het vergt meer aandacht dan voorgaande jaren.” Wat het extra lastig maakt, is dat er dit jaar nog meer personeel nodig is dan voorgaande jaren. Deels omdat evenementen worden ingehaald, deels omdat organisatoren het financiële gat van de afgelopen jaren willen vullen met extra evenementen.

Meer personeel nodig dan andere jaren

Ook Pinkpop, dat half juni plaatsvindt, heeft moeite genoeg personeel te vinden. De organisatie merkt dit vooral aan de kant van de leveranciers. ,,Van oudsher werken wij met (semi)vrijwilligers uit de omgeving die ieder jaar weer bij ons aan de slag gaan, vooral achter de bar. Daar kunnen wij nu gelukkig ook weer op rekenen”, laat woordvoerder Niek Murray weten. ,,Maar als het gaat om personeel voor de opbouw of beveiligers is het voor ons een uitdaging.”

Omdat er minder mensen beschikbaar zijn voor de opbouw van het festival heeft Pinkpop ervoor gekozen al vroeg te beginnen. Afgelopen maandag ging het eerste paaltje van de bekende roze festivaltent de grond in. Vijf weken eerder dan normaal. ,,Gelukkig hebben we goed contact met de eigenaar van het festivalterrein en mochten we een paar weken eerder van start. Het gaat goed komen, maar het wordt een flinke kluif.”

Murray denkt ook dat het personeelstekort gevolgen kan hebben voor de bezoekers van het festival in Landgraaf. ,,Natuurlijk proberen we ervoor te zorgen dat ze er zo min mogelijk van merken. Maar de wachtrijen bij de ingang zijn mogelijk iets langer.”

