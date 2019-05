Ook na dertig jaar blijft Kommil Foo beste belevenis

Commissie gaat integri­teit NPO-directeur Frans Klein onderzoe­ken

16:54 Het bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) moet uitleg geven over zakelijke activiteiten van televisiedirecteur Frans Klein. De Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) heeft opheldering gevraagd over zijn 'nevenactiviteiten'. NRC meldde vorige maand dat de NPO-bestuurder samen met zijn broer in 2011 een brievenbusconstructie optuigde voor twee Thaise restaurants, in Amsterdam en Almere.