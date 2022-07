Ook Newcastle wil Eurovisie Songfestival graag huisvesten

Van Rossem: ‘Ik dacht dat Poetin even intelli­gent was als ik’

Tijdens de eerste aflevering van De slimste mens vanavond confronteerde presentator Philip Freriks de eenkoppige jury Maarten van Rossem met een pijnlijk moment in februari van dit jaar. Na een vraag over de inval van Rusland in Oekraïne zei Freriks: ,,Zeg Maarten, jij was zo’n beetje de laatste commentator op de televisie voordat de inval in Oekraïne begon. Jij zei: gaat u maar rustig slapen, want dat doet Poetin van zijn leven niet.”

