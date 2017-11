Ook Nick Carter beschuldigd van verkrachting

Cast toneelstuk Hendrik Groen wil waken voor clichés over bejaarden

21 november De jonge acteurs van de toneelversie 'Hendrik groen, pogingen iets van het leven te maken' willen waken voor clichés als ze bejaarde personages spelen. ,,Je wilt niet in clichés belanden. We willen oudere mensen op geen enkele manier voor schut zetten, maar als waardig mens. Dat proberen we neer te zetten'', vertelt hoofdrolspeler Beau Schneider. Hij is vanaf volgende week in de theaters te zien als Hendrik Groen.