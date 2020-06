Ook niet-zeilers worden gegrepen door Netflix-docu Maiden

Hannah Hoekstra met shirt ‘Zwarte Piet is racisme’ bij uitblin­kers­lunch konings­paar

21:17 Actrice Hannah Hoekstra was een van de genodigden die vanmiddag mochten aanschuiven op Paleis Noordeinde voor de jaarlijkse uitblinkerslunch met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Daarbij trok de 33-jarige actrice de aandacht met een opvallend T-shirt over haar zwarte outfit, waarop in witte letters de zin ‘Zwarte Piet is racisme’ stond.