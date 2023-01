Ook Nino Ruiter schaatst alternatieve Elfstedentocht voor musicalspektakel

Nino Ruiter gaat Wolter Weulink uit musical De Tocht vergezellen tijdens de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Die vindt plaats op 24 januari. Ruiter neemt in de musical De Tocht een ensemblerol op zich en is understudy, dus een eventuele invaller, voor een van de hoofdrolspelers.

Weulink en Ruiter behoren in De Tocht tot een vriendengroep die heeft afgesproken om de Elfstedentocht te gaan schaatsen. “Een tocht die we uiteraard zelf nooit hebben gereden”, zegt Ruiter. “Maar om dat gevoel te krijgen, om tweehonderd kilometer te schaatsen in koude omstandigheden, is het next best om de alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk te schaatsen.”

De Soldaat van Oranje-acteur houdt ervan om zich in een rol te verdiepen, zegt hij. “Ik ben blij dat ik dat samen met Wolter ga beleven. Het is keihard trainen en ik hoop dat onze voorbereidingstijd lang genoeg is geweest om de tocht uit te rijden.”

De Tocht gaat over een groep vrienden die elkaar de belofte doet om De Tocht te schaatsen als die ooit nog komt. De musical is vanaf het najaar in Leeuwarden te zien.

Volledig scherm Nino Ruiter © Brunopress

