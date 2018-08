Ook The Voice Senior is een kijkcijferhit

Jimi Bellmartin is al in de eerste aflevering van The Voice Senior topfavoriet voor de eindzege van de talentenjacht. Binnen enkele seconden hadden de coaches hun stoel omgekeerd voor de 69-jarige zanger.



Nederland is het eerste land waar The Voice Senior wordt uitgezonden. Vrijdagavond was de eerste aflevering te zien op RTL4. Coaches in de seniorenversie van The Voice of Holland zijn Angela Groothuizen, Ilse DeLange, Marco Borsato, Gerard Joling en Gordon. Martijn Krabbé en Wendy van Dijk presenteren de show.



De kijkcijfers van The Voice Senior zijn minder hoog dan The Voice of Holland en The Voice Kids. Vorig jaar oktober opende The Voice of Holland het achtste seizoen met ruim twee miljoen kijkers. Het zevende seizoen van The Voice Kids begon in februari met ruim 1,7 miljoen kijkers.