Ook zangeres Marga Bult blijkt slachtoffer van Tinder-oplichter Gerrit B.

Ook zangeres Marga Bult blijkt ten prooi te zijn gevallen aan Tinder-oplichter Gerrit B. De 53-jarige man uit Nijverdal werd eerder deze maand veroordeeld tot vijftien maanden cel wegens oplichting en chantage, nadat hij een vrouw 28.000 euro afhandig had gemaakt. Bult: ,,Die man heeft me niet alleen veel geld gekost, maar ook heel veel stress opgeleverd.”

Marga Bult kwam ooit in contact met Gerrit B. via een Alzheimerorganisatie, waar ze ambassadeur van is. Hij deed zich aanvankelijk voor als iemand die zich zorgen maakte over zijn dementerende vader. En passant liet hij ook weten interesse te hebben in Bult haar woonboerderij, die te koop stond. Er werd een mondelinge overeenkomst gesloten, maar toen bleek hij valse intenties te hebben.

,,Achteraf vallen de puzzelstukjes in elkaar en is het gemakkelijk praten, maar het is ongelooflijk hoe die gast het vertrouwen van mensen weet te wekken", zegt Bult tegen RTV Oost. ,,Hij vertelde zich zorgen te maken over zijn oude, demente vader en vroeg om advies. Dat gaf ik hem. Ik vond het sneu voor hem en zijn familie. Op een gegeven moment vertelde hij dat hij via vrienden had gehoord dat ik mijn boerderij in de verkoop had staan. Hij was serieus geïnteresseerd, liet hij weten.”

Quote Toen ik zei dat hij gewoon een oplichter was en dat we aangifte zouden doen, lachte hij ons in het gezicht uit Marga Bult

Koopovereenkomst

Al snel was er een deal beklonken, maar toen de koopovereenkomst bij de notaris afgerond moest worden, ging er tot driemaal toe iets mis. Bult en haar ex-partner Jan van Ingen wisten toen: dit is foute boel. ,,Hij had weer een of andere vage smoes over zijn ID-kaart. We zijn op een gegeven moment in zijn zomerhuisje in Den Ham geweest. Waar het best hard tegen hard ging. Toen ik zei dat hij gewoon een oplichter was en dat we aangifte zouden doen, lachte hij ons in het gezicht uit. ‘Doe maar. Zie kriegt mie toch niet. Ik heb vrienden bij de politie’, riep hij.”



Het kostte Bult en haar ex-partner veel geld. ,,Niet alleen draaiden wij op voor de notarisrekening – die had immers kosten gemaakt – maar ook ging de verkoop van ons huis niet door. Hoewel hij was afgehaakt heb je wettelijk recht op tien procent van de afgesproken aankoopsom. Maar zie dat dan maar eens te krijgen..”