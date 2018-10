Ook zoon Pamela Anderson in realityserie The Hills

De 22-jarige zou op het moment de laatste contractbesprekingen voeren met MTV, dat The Hills: New Beginnings gaat uitzenden. Brandon kwam eerder dit jaar een aantal keer in het nieuws vanwege de ruzie met zijn vader. Afgelopen maart kwam het tot een handgemeen tussen de Mötley Crüe-drummer en zijn zoon. Tommy beweert dat hij is aangevallen door Brandon, die volhoudt dat het zelfverdediging was.