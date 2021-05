Oorlogsfilm De Oost onder de loep en hoe bevalt Ferry zonder Undercover-kennis?

Geen nieuwe muziek, maar Oa­sis-broers werken wel samen aan docu

11 mei Nee, nieuwe muziek lijkt er voorlopig nog niet in te zitten, maar de broers Noel en Liam Gallagher werken aan een documentaire over een van de meest legendarische festivals in de Britse muziekgeschiedenis, Knebworth. Het openluchtconcert vond plaats in de zomer van 1996 en trok in twee dagen zo’n 250.000 bezoekers, die onder meer konden genieten van een show van Oasis.