‘Op de academie zeiden ze: Ga toch medicijnen studeren’

Barbara Sloesen werd ontraden de toneelacademie te volgen, deed het toch en zit als actrice niet om werk verlegen. Haar rol in de film Alles is zoals het zou moeten zijn is ‘de belangrijkste filmrol tot nu toe’.

Toen Barbara Sloesen (32) zich jaren geleden aanmeldde bij de Toneelacademie in Maastricht werd zij opgebeld door een docent die haar op een nogal lompe manier op andere gedachten probeerde te brengen.

Ze vergeet het niet meer: ,,Hij zei: ‘Meisje, je hebt vwo gedaan, ga toch medicijnen studeren dan heeft de wereld misschien nog wat aan je. Tenzij het theater in je bloed zit. Dan zie ik je volgend jaar op de opleiding’.”

Ook de eerste les in Maastricht zal de in Rotterdam geboren Sloesen niet snel vergeten. ,,Hij liet mij en mijn klasgenoten alle nooduitgangen in het gebouw zien. Jullie kunnen nu nog weg, want de kans dat je na deze opleiding in dit vak iets gaat betekenen is heel klein.’’

De actrice liet zich door deze afschrikwekkende tactieken echt niet ontmoedigen. Zij maakte de opleiding af en zit sindsdien niet om werk verlegen. Vooral de makers van televisieseries (zoals Goede Tijden, Slechte Tijden, Flikken Maastricht en Soof) en romantische komedies (Zwaar Verliefd!, Verliefd op Cuba en nu Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn) doen regelmatig een beroep op haar.

Bekend werd zij vooral door haar rol als Anna Brandt, een nogal levenslustig en verleidelijk type, in Goede Tijden, Slechte Tijden. Het leverde haar krantenkoppen op als ‘Barbara Sloesen Laat Mannenharten Op Hol Slaan’. De omschrijving is haar destijds niet opgevallen. ,,O ja, is dat echt gepubliceerd? Ik kan mij er niets van herinneren.’’

Voor Sloesen was de soapreeks min of meer een geschenk uit de hemel. ,,Toen ik afstudeerde van de Toneelacademie sloegen de bezuinigingen in de theaterwereld hard toe. De kans dat ik bij een gezelschap aan de slag kon gaan, was gering. Dus toen ik door een castingdirector werd gevraagd om voor deze serie te auditeren, heb ik dat gedaan. Het leverde mij een schat aan werkervaring op, waar ik veel aan heb gehad.’’

Anna Brandt maakte van Sloesen wel een BN’er. Maar niet het type dat in spel- en praatprogramma’s opduikt. ,,Ja dat klopt, dat is tot nu toe een bewuste keuze geweest, maar ik wil niets uitsluiten en bekijk het per keer. Wat niet is, kan misschien nog komen, toch?’’ Ook moest zij ervaren dat zij in het openbaar werd herkend. ,,De eerste keer gebeurde dat in de Amsterdamse metro. Er zat iemand mij heel nadrukkelijk aan te staren. Ik dacht eerst dat er iets geks op mijn gezicht zat, maar het kwam door die rol. Ook nu word ik soms herkend, maar gek genoeg gebeurt het pas als zij mijn stem horen. Die blijft kennelijk bij mensen hangen.’’

Haar nieuwe rol in de romantische komedie Alles is zoals het zou moeten zijn, gebaseerd op het gelijknamige boek van Daphne Deckers, zal de actrice nog meer in de schijnwerpers zetten. Zij speelt de televisieprogrammamaakster Iris die direct na de bevalling van haar eerste kind door haar vriend in de steek wordt gelaten. Daarna neemt haar leven een chaotische wending die zij amper het hoofd kan bieden.

De vergelijking met Bridget Jones ligt voor de hand. ,,Het zijn beiden vrouwen die de lelijkheid in het leven, zowel wat gedrag als uiterlijk betreft, niet schuwen. Iris heeft een bepaalde charme die heel direct en eerlijk is. Ze heeft echt lak aan wat mensen van haar vinden.’’

Een ander aspect is dat Iris toch nog hunkert naar de overspelige vader van haar kind. ,,Als Barbara zeg ik: die gozer zou er bij mij niet meer inkomen’’, vertelt Sloesen die al jaren samenwoont met de zes jaar jongere cameraman Max die binnenkort afstudeert van de Filmacademie. ,,Iris is een vrouw die denkt dat zij haar leven kan regisseren. Ze blijft aanvankelijk hopen op wat zij met haar relatie voor ogen had. Maar ze is ook tegenstrijdig. Ze is ook iemand die zwelgt in zelfmedelijden.’’

Net als de rest van Nederland snakt Sloesen naar het einde van de coronacrisis. Ook haar werk werd er door beïnvloed. ,,Half maart stond ik met twee koffers klaar om de laatste tien dagen van het vervolg op Zwaar Verliefd! op te nemen. Toen kreeg ik een telefoontje dat ik thuis kon blijven. Volgende maand hopen wij weer te beginnen. Het mag allemaal niet te lang meer duren.’’

