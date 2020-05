Op deze datum verschijnt de Penoza-film op Netflix

De serie Penoza was tussen 2010 en 2017 vijf seizoenen lang te zien bij KRO-NCRV en vertelt over een vrouw die na de dood van haar man diens rol in het criminele circuit overneemt. Het slot van het vijfde seizoen liet de kijkers in het ongewisse over het lot van heldin Carmen van Walraven. Met de speelfilm Penoza: The Final Chapter sluit regisseur Diederik van Rooijen het verhaal definitief af. De film was in de bioscoop een flinke hit: binnen nog geen twee maanden trok de rolprent een half miljoen bezoekers.



De serie op tv was goed voor gemiddeld meer dan een miljoen kijkers per aflevering. De hoofdrollen in Penoza worden gespeeld door Monic Hendrickx, Sigrid ten Napel, Raymond Thiry, Loek Peters, Olga Zuiderhoek en Hajo Bruins. De filmrecensent van deze site was niet enthousiast over het vervolg op de tv-reeks. ‘Na vijf televisieseizoenen komt deze filmversie toch over als een opgeklopt toetje dat weliswaar wat losse lijntjes samen knoopt’, schreef hij, ‘maar te veel onwaarschijnlijke wendingen bevat om echt te overtuigen.’