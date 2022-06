Op deze datum verschijnt het nieuwe album van Beyoncé

‘De countdown is officieel begonnen. Beyoncé is op 29 juli terug’, staat in de aankondiging, met daarbij een plaatje waarin ‘ act i: RENAISSANCE ’ staat. Het album zou zestien tracks bevatten.

De afgelopen week waren er al verschillende aanwijzingen te vinden die zouden wijzen op nieuwe muziek van Beyoncé. Zo werd op de site van Beyoncé gesproken over B7 en B8 , wat zou kunnen wijzen op niet één, maar twee albums. De aankondiging over ‘ act i ’ suggereert dat er na RENAISSANCE nog meer kan komen.

Beyoncé bracht in 2016 met Lemonade voor het laatst een studioalbum uit. Daarna lanceerde ze nog wel het album Everything is love, dat ze samen maakte met haar man Jay-Z. En ze was te horen op The Lion King-soundtrack The gift.