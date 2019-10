Op K3 dansen in Just Dance? Dat kan in 2020

Bioscoopbe­zoek met 55 procent gestegen

9:39 Het bioscoopbezoek is in Nederland sinds 2007 spectaculair gegroeid met 55 procent. De groei is hier veel sterker dan in de omliggende landen. En de rek is er – ondanks de grote concurrentie van Netflix en Videoland – nog niet uit, concludeert ABN Amro in een vandaag verschenen rapport.