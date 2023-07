Op tv trekt Dertigers amper kijkers, maar online een miljoenenpubliek

De dramaserie Dertigers is in de eerste uitzendweek van het nieuwe seizoen meer dan een miljoen keer gestreamd. Uit de nieuwste streamingcijfers van NPO Start & Plus blijkt dat alleen het NOS Journaal vorige week met ruim 1,2 miljoen streams vaker online bekeken is.

Het vierde en laatste seizoen van BNNVara-serie Dertigers ging op maandag 3 juli van start op NPO 3. Naar de eerste uitzending op tv keken volgens Stichting Kijkonderzoek (SKO) 133.000 mensen. Naar de tweede aflevering keken dinsdag 183.000 mensen, waarna er op de derde en vierde aflevering 138.000 en 137.000 kijkers afstemden. Cijfers die normaal gesproken bij zenderbazen tot zorgen leiden, maar online is de reeks dus een groot succes.

Ook de eerste drie seizoenen werden via NPO Start en NPO Plus een stuk beter bekeken dan de uitzendingen op tv. Eerder maakte BNNVara al eens bekend dat de eerste drie seizoenen 25 miljoen streamstarts hadden op NPO Start en NPO Plus. Een streamstart telt als er langer dan 30 seconden gekeken is.

Dertigers is een bewerking van de gelijknamige Vlaamse serie en gaat over de levens van een vriendengroep. In de serie zijn hoofdrollen voor Justus van Dillen, Jelle de Jong, Leonoor Koster, Eva Laurenssen, Joy Wielkens, Lykele Muus en Wieger Windhorst.

