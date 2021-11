Op1 wil geen politici aan tafel als ze collega’s bedreigen: ‘Maar dit is geen cordon sanitaire’

video/updateKamerleden die anderen bedreigen zijn niet welkom aan tafel bij talkshow Op1 . Dat zei presentator Charles Groenhuijsen gisteren in het programma tijdens een gesprek over de dreigementen die Forum voor Democratie-parlementariër Pepijn van Houwelingen uitte aan het adres van D66-politicus Sjoerd Sjoerdsma.

Forum-leider Thierry Baudet klaagde eerder op de avond op Twitter dat hij en zijn collega’s niet bij Op1 werden uitgenodigd over de kwestie. ,,Altijd weer ons-kent-ons, huilie huilie bij de bevriende journalisten, het kliekje mensen dat het met elkaar eens is. Walgelijk”, aldus Baudet. Groenhuijsen deelde in de uitzending de discussie die er ter redactie was geweest over het uitnodigen van Forum-leden. ,,Onze stelling is dat mensen die anderen bedreigen of daartoe oproepen niet welkom zijn hier aan tafel, dan is dat maar gezegd”, aldus de presentator.

Vanochtend stelt Op1-coördinator Bert Huisjes dat het niet uitnodigen van leden van Forum voor Democratie-politici ‘geen strikt beleid en geen cordon sanitaire’ is. ,,We hebben Thierry Baudet de afgelopen jaren ook aan tafel gehad”, legt Huisjes uit. ,,Maar we maken wel elke avond een heel bewuste keuze. In dit geval leek het ons niet in het belang van het gesprek om de agressors aan tafel te vragen.”

Het programma ziet het als zijn taak om volksvertegenwoordigers een podium te bieden ‘en waar nodig het vuur aan de schenen te leggen’. ,,Maar we zijn wel een gespreksprogramma. Wij bieden gasten de ruimte voor een debat. Dat is niet mogelijk bij gasten die alleen maar willen zenden. Maar wij kennen het verhaal van Baudet en zijn vergelijkingen tussen het coronabeleid en de Holocaust inmiddels wel. Als je hem uitnodigt, weet je wat er gebeurt: hij trekt het gesprek en daarmee het programma uit het lood.”

Ontoelaatbaar

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp riep naar aanleiding van dit en andere incidenten alle fracties in de Kamer op te komen praten over de omgangsvormen in het debat. Ook zij stelt met klem dat bedreigingen en intimidaties ontoelaatbaar zijn in de Kamer.

Bergkamp zegt in een verklaring zich zorgen te maken over het parlement. ,,De gemoederen lopen steeds vaker hoog op en dat komt het debat niet altijd ten goede. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar meningen moeten wel op een fatsoenlijke manier uitgewisseld worden. Het is hoognodig om hier iets aan te doen.”

Gideon van Meijeren

Tijdens een debat eerder deze week zei Forum voor Democratie-parlementariër Gideon van Meijeren dat hij ‘trots’ is op Forum-aanhangers die intimiderende en bedreigende mailtjes naar andere Kamerleden sturen. Ook legt de partij van Thierry Baudet steeds nadrukkelijker het verband tussen de Jodenvervolging en de corona-aanpak van het kabinet.

