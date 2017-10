Opbrengst Serious Request helpt 175 duizend mensen

De benefietactie bracht vorig jaar ruim 9,2 miljoen euro op om longontsteking bij kinderen tegen te gaan. De hulporganisatie heeft van het geld al zo'n 40.000 antibioticakuren, 12.800 inhalers en 20 zuurstofmeters aangeschaft. In Ivoorkust hebben 12.500 mensen voorlichting gekregen over het voorkomen en behandelen van longontstekingen en zijn er 450 openbare toiletten gebouwd om de persoonlijke hygiëne te verbeteren. Ook zijn hier vier klinieken opgeknapt, waardoor meer dan 105.000 mensen betere medische zorg krijgen voor hun kinderen en zichzelf.

Een van deze klinieken, de Langba-kliniek, is postuum opgedragen aan Tijn Kolsteren. Het doodzieke jongetje veroverde vorig jaar de harten van heel Nederland met zijn nagellakactie voor Serious Request. Hij haalde hiermee ruim 2,6 miljoen euro op voor kinderen met longontsteking. Tijn stierf in juli op zesjarige leeftijd aan hersenstamkanker.

Naast Ivoorkust besteedt het Rode Kruis de opbrengst van vorig jaar ook aan hulp in Ethiopië, Soedan, Mali, Zambia, Libanon, Syrië en Afghanistan.

Inspanningen

,,Ik heb onlangs met eigen ogen mogen zien hoe de opbrengst van 3FM Serious Request terechtkomt in een land als Ivoorkust", zei Verschuuren. ,,Alles wat we daar in die klinieken zagen - zuurstofmaskers, levensreddende apparatuur voor pasgeboren baby's, de aanleg van elektriciteit - is allemaal gedaan met het geld dat we samen met al die Nederlanders hebben ingezameld. Zonder hun inspanningen zou deze hulp er niet zijn."