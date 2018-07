Opening Noord-Zuidlijn boeit kwart kijkers

video Discovery komt met eerste lange docu over gevaarlij­ke Thaise grotred­ding

10:00 Amper twee weken nadat de twaalf Thaise voetballertjes en hun coach op spectaculaire wijze werden bevrijd uit een ondergelopen grot in Mae Sai in de provincie Chiang Rai, komt Discovery met een documentaire van bijna een uur over de reddingsactie die de wereld wekenlang in spanning hield.