'Operatie Kevin Hart is goed verlopen'

Zijn vrouw Eniko is positief over Kevin's herstel. In een video die in handen is van TMZ laat ze weten dat ‘het allemaal goed komt met hem'.



De 40-jarige Amerikaan zat zondagnacht met twee anderen in een auto toen deze van de weg raakte en in een greppel terechtkwam. De comedian en de eigenaar van de auto raakten zwaargewond aan hun rug. De andere inzittende, een vrouw, had geen medische hulp nodig. Volgens ooggetuigen zou Hart na de crash naar huis zijn gebracht. Daar werd uiteindelijk toch besloten om hem met spoed naar het ziekenhuis te vervoeren.



Op sociale media spreken verschillende Amerikaanse sterren hun steun uit. Dwayne 'The Rock' Johnson deelde bijvoorbeeld via Instagram een foto waarin hij en Hart te zien zijn in een scene uit Jumanji: Welcome to the Jungle. ‘We moeten nog veel meer samen lachen. Ik hou van je man. Blijf sterk’, schreef hij bij het plaatje. De twee waren voor het laatst samen te zien in de Fast and Furious spin-off Hobbs & Shaw.