Operazanger Henk Poort scoort met metalversie Sound of Silence

Met Floor Jansen, leadzangeres van metalband Nightwish, als hoofdgast stond vooraf al vast dat de artiesten in Beste Zangers flink ander repertoire zouden gaan zingen. Sinds 2012 is Jansen de frontvrouw van de band, die wereldwijd miljoenen platen verkoopt en grote zalen uitverkoopt. In Nederland kende het grote publiek haar nog niet echt, maar wordt ze dankzij haar deelname aan het programma steeds bekender. ,,Mijn mobiel ontplofte. Sms’jes, appjes, belletjes, alles. Ik verontschuldigde mijn vriendin. Moest toch even wat telefoontjes beantwoorden", zei ze daar dit weekend over tegen deze site . Maar andersom is dit ook het geval. Henk Poort scoort bij de miljoenen fans van Nightwish wereldwijd met zijn optreden van gisteravond. Hij besloot The Sound of Silence te coveren, niet het origineel van Simon & Garfunkel, maar de metalversie van Disturbed. ,,Er is inderdaad een metalband die het nummer heeft gecoverd”, vertelde Jansen voor het optreden van Poort. ,,Die hebben dat zo ontzettend mooi gedaan, zij hebben dat hele nummer weer helemaal tot leven gebracht. Het origineel is natuurlijk prachtig. Mijn vader luisterde er graag naar. Toen Disturbed met die versie kwam, kwam die liefde natuurlijk weer opnieuw naar boven.” Voor Poort was het optreden best even spannend. Vooral omdat hij met distortion moest zingen, een techniek waarbij zangers een rauw randje op hun stem laten horen. ,,Dat gebeurt niet in de opera, als je dat doet, zeggen ze meteen: volgende.”

Beste versie

Het optreden ging echter vlekkeloos en Jansen moest haar best doen om niet het hele optreden met haar mond open te zitten. Poort begon extreem laag en maakt het nummer steeds groter en groter. Zijn versie viel ook in de smaak bij de kijkers. Een dag later bezet de operazanger de eerste plek in de iTunes-lijst. Op YouTube reageren tientallen Nightwish-fans dolenthousiast. ,,Dit is de beste versie van The Sound of Silence. Zijn stem is ongeëvenaard goed. Stel je voor dat hij dit doet met een heel orkest achter zich”, schrijft iemand. ,,Kunnen we hem als gastartiest krijgen op het podium bij Nightwish?”, vraagt een andere fan zich af.



Beste Zangers was sowieso in trek gisteravond. In de hevige tv-oorlog die woedt tussen RTL 4 en SBS 6 blijft het NPO 1-programma fier overeind staan. Met 1,1 miljoen kijkers won het gisteravond op prime time van concurrenten Ik hou van Holland en Dancing With The Stars. De show is ook nog in de race voor de Gouden Televizier-Ring.