Opgepakte Spaanse rapper in België vrij

De 24-jarige Valtònyc, wiens echte naam Josep Miquel Arenas luidt, was in 2017 wegens zijn omstreden liedjesteksten tot 3,5 jaar gevangenis veroordeeld. Hij had in zijn nummers onder meer opgeroepen tot de gewapende bezetting van de zomerresidentie van de koninklijke familie. Het Spaanse hooggerechtshof bekrachtigde in februari de uitspraak van een lagere rechtbank.