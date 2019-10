Ophef om Tooske die Dancing with the Stars moet verlaten: ‘Tijd om te boycotten’

Ragas oogstte aflevering na aflevering lof met haar optredens naast danspartner Glenn. Ze kon rekenen op goede cijfers, mooi commentaar en complimenten van de kijkers thuis. Het duurde dan ook niet lang of de 45-jarige presentatrice werd gezien als de grootste kanshebber om de danswedstrijd te winnen. Toch bleek haar succes geen garantie om überhaupt de finale te behalen, want gisteravond moest Tooske het programma verlaten. En dat is 'meer dan ongeloofwaardig', stelden talloze kijkers op sociale media. De presentatrice kreeg in de aflevering van gisteren namelijk weer lovende commentaren. Van juryleden Irene Moors en Louis van Amstel kreeg ze zelfs tienen voor haar choreografie, die gebaseerd was op de film 50 shades of grey. Het panel achter de desk, voor de rest bestaande uit Euvgenia Parakhina en Dan Karaty, spraken daarnaast over een finaleplek voor Tooske en haar danspartner Glenn. Ondanks die voorspelling kregen Tooske en Glenn niet genoeg publieksstemmen. En daarmee kwam hun avontuur abrupt ten einde. ,,Die schok door de zaal is terecht", merkte presentator Tijl Beckand op. Ook Euvgenia Parakhina reageerde vol ongeloof. De danseres was zichtbaar boos en stapte op Tooske en Glenn af om hen een knuffel te geven. ,,Dit kan niet”, fluisterde ze het danskoppel toe.

Verontwaardigd

Op sociale media barstte de ophef direct na de bekendmaking van de stemmen los. ‘Ongelooflijk, ik hoop dat alle dansliefhebbers afhaken bij dit programma na deze blamage. Tooske was qua dansen favoriet om te winnen. Staat met de punten van de jury bovenaan en wordt er vervolgens door het publiek uit gestemd. Ik ga er niet meer naar kijken’, schreef iemand bijvoorbeeld op Twitter.



Daar bleef het niet bij. Dancing with the Stars wordt door veel mensen omschreven als ‘ongeloofwaardig’ en sommige kijkers stellen het programma zelfs te gaan boycotten. ‘Volgende week voor mij geen Dancing with the Stars’ en ‘de geloofwaardigheid is nu echt foetsie’, is een greep uit de reacties.



Het programma kampte de laatste weken met teleurstellende kijkcijfers. Zo moest Dancing with the Stars de voorgaande uitzendingen het onderspit delven in de kijkcijferstrijd op zaterdagavond. Ik hou van Holland wist keer op keer meer mensen te trekken. Ook gisteravond was dat zo: waar Ik hou van Holland 1.115.000 kijkers scoorde, stemden slechts 743.000 belangstellenden op het dansprogramma af. Beste Zangers was goed voor 1.407.000 nieuwsgierigen. Floor Jansen en Henk Poort verpletterden hun collega's met een powerduet.