Oplettende kijkers denken Amber Heard te betrappen op acteerwerk: ‘Ze gebruikt letterlijke quotes uit films’

Haalt Amber Heard de inspiratie voor haar getuigenissen in het proces tegen Johnny Depp uit bekende films? Als je het oplettende kijkers op sociale media vraagt wel. Volgens hen gebruikt Amber letterlijke quotes uit onder andere Reservoir dogs en Notting Hill . ,,Ze is gewoon aan het acteren en gebruikt er nog échte scripts voor ook”, klinkt het.

De ene opvallende uitspraak na de andere, tijdens de getuigenissen van Amber Heard in de rechtszaal van Fairfax, Virginia. Het is momenteel aan de actrice om zich te verdedigen tegen haar ex-man, Johnny Depp. Hij beschuldigt haar van laster, omdat ze een krantenartikel liet schrijven waarin ze hem beschuldigt van huiselijk geweld. Daardoor raakte hij onder andere acteurklussen bij Disney kwijt.

Amber lijkt het grote publiek echter nog niet echt te kunnen overtuigen. Na wekenlang uitdrukkingsloos in de rechtszaal te hebben gezeten, toont ze zich plotseling bijzonder expressief in de getuigenbank. Amber huilt, maakt drukke bewegingen met haar handen en armen en maakt voortdurend oogcontact met de jury. ,,Ze acteert”, klinkt het veelvuldig op Twitter. Bovendien zou ze inspiratie hebben gezocht bij echte filmscripts. Omdat het proces wereldwijd live te volgen is, viel het kijkers op dat sommige uitspraken van haar wel erg bekend in de oren klinken.

Bekijk ook: kopieert Amber Heard de look van Johnny Depp?

‘Erg gerepeteerd’

,,Ze zegt bijvoorbeeld ‘drink tea, lots of tea’, dat is een quote uit Notting Hill”, schrijft iemand op Twitter. ,,Het klinkt zelfs alsof Amber probeert te imiteren hoe Julia Roberts het tegen Hugh Grant zei.”

Daarnaast zou ze een quote hebben gebruikt die rechtstreeks uit de film Mildred Pierce komt. Daarin wordt het hoofdpersonage in het gezicht geslagen door een man, waarop die zegt: ,,Ik zou nog liever mijn hand afhakken dan ze tegen jou te gebruiken.” Dat leek wel heel erg op het scenario dat Amber beschreef als getuige: ,,Nadat hij me voor de eerste keer sloeg, smeekte hij om vergiffenis. Hij zei: ‘Ik zou mijn hand nog liever afhakken dan ze nog eens tegen jou te gebruiken.’” Ook uit The talented Mr. Ripley zou ze een paar letterlijke quotes hebben gebruikt. Concreet gaat het om de tekst: ,,Wanneer je zijn aandacht hebt, voel je je de enige persoon op de wereld, dat is waarom iedereen zoveel van hem houdt.”

Quote Amber baseert ‘haar’ ervaringen met huiselijk geweld op dingen die ze heeft gezien in films

En daar stopt het niet, volgens enkele volgers van het proces op social media die er vrij vergaande conclusies aan verbinden. ,,Amber baseert ‘haar’ ervaringen met huiselijk geweld op dingen die ze heeft gezien in films, omdat ze het zelf niet écht heeft meegemaakt”, meent iemand. ,,De beschrijving van het geweld komt rechtstreeks uit tv-series. ‘Hij gooide een glas in mijn richting, daarna sloeg hij de muur, en daarna sloeg hij de muur vlak naast mijn hoofd’ komt rechtstreeks uit de Netflix-serie Maid. Ze heeft het gedrag van die tv-misbruikers bestudeerd en gebruikt om haar verhaal aan te lengen.”

Volgens verschillende psychologen komt het gedrag van Amber inderdaad geforceerd over. Psycholoog Cooper Lawrence vertelde bijvoorbeeld op Channel 7 dat Amber ‘tekenen vertoont dat ze liegt’ en dat haar getuigenis tot nu toe ‘erg gerepeteerd’ klinkt. Ook het team van Johnny Depp gelooft er -uiteraard- niets van: ,,Dit is de performance van haar leven”, was hun oordeel al eerder.

Volledig scherm Amber Heard. © EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.