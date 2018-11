Opmerkelijke momenten uit 100 keer Help, mijn man is klusser

Het hulpprogramma Help, mijn man is klusser is al jaren een begrip op de Nederlandse tv. Vanavond gaat de show van John Williams zijn 100ste aflevering in. Wij zetten een aantal spraakmakende momenten op een rij.

Klushork Mees

Kandidaat Mees ging in april vorig jaar scheldend en tierend de uitzending door. Hij onderschepte een mailtje van zijn vrouw Femke aan RTL en toen de cameraploeg eenmaal op de stoep stond, werd het er niet beter op.



,,Sodemieter en donderstraal op met die kutcamera’’, schreeuwde Mees het uit. De mokkende Brabander liet de klussers uiteindelijk een badkamer installeren en de keuken gedeeltelijk opknappen. Vervolgens maakte een ingehuurde styliste - Mees gunde haar geen blik waardig - de ruimtes nog wat leuker met door RTL 4 betaald meubilair en woonaccessoires.



Niet veel later verklaarde Femke dat een belangrijk moment, waarin ze met John Williams over de mentale toestand van haar man praatte, niet was uitgezonden. Mees heeft autisme. ,,Als het er wel in had gezeten was er niks aan de hand geweest en had Nederland een positiever beeld gehad van mijn man. Nu wordt hij onterecht in een kwaad daglicht gesteld’', stelde ze.



Ze benadrukte dat er ‘helemaal niets mis’ is met haar man. ,,We zijn nog steeds gelukkig samen. Mees gaat alleen volledig op slot als hij wordt geconfronteerd met een overdosis prikkels. Dat laatste gebeurde toen het klusteam en John bij ons over de vloer kwamen. Toen iedereen weer weg was, keerde de rust terug en had ik mijn oude vertrouwde echtgenoot weer.’’

Volledig scherm Mees en Femke © screenshot RTL4

De slopende relatie van Huub en Renate

Verbouwen in huis: partners kunnen elkaar soms wel de tent uit vechten. Gelukkig wordt daarna de lucht vaak weer geklaard. Bij Renate en Huub was dit niet het geval. Het stel deed in 2017 mee, omdat er maar geen voortgang zat in de verbouwing van de badkamer. Een kleine klus, maar met grote gevolgen. De twee kondigden namelijk in de uitzending zelf prompt hun scheiding aan.



De breuk kwam niet uit de lucht vallen. Met zeventien katten, een roedel honden en nog wat vogels in huis was de maat voor Huub vol. Vooral omdat híj elke dag degene was die de kattenbakken mocht verschonen.



De ruzies sliepen steeds meer op en daarom besloot Huub ergens anders te gaan wonen. John Williams hoopte na het renoveren van de badkamer dat de twee weer naar elkaar toe zouden groeien. Maar tevergeefs, het was al te laat.

Volledig scherm Huub en Renate © RTL4

Ondankbare klusheks Karin

Het is niet altijd de stuntelende man die voor ophef zorgt. In 2015 ging de Brabantse Karin de Jongh flink over de tong toen ze op zijn zachtst gezegd niet tevreden was over het eindresultaat na wekenlang klussen. Ze klaagde voor het oog van de draaiende camera’s over te weinig stopcontacten, een te kleine vriezer en een onhandig formaat werkblad.



Karin baalde er nadien naar eigen zeggen flink van dat ze werd afgeschilderd als een ondankbare klusheks en spande een rechtszaak aan tegen RTL. Die werd na een gesprek met productiebedrijf Blue Circle afgewend. ,,Wij zouden het liefst hebben dat het wegzonk’’, liet de advocaat van Karin weten.



,,Mevrouw De Jongh wil gewoon rust en zal dat ook krijgen. Zij heeft het wel een beetje gehad. Ik heb persoonlijk echt met verbazing gezien hoe zoiets onbeduidends in medialand kan zorgen voor zo’n enorm lawineverhaal.’’

Volledig scherm Karin was het niet eens met de stopcontacten. © RTL