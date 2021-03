Opnames live action-versie Peter Pan met Jude Law begonnen

De animatieversie van het boek van J. M. Barrie over het jongetje dat niet volwassen wilde worden kwam uit in 1953 en geldt als een van de grote Disney-klassiekers. Het verhaal werd daarna nog een paar keer verfilmd, onder meer door Steven Spielberg die in 1991 Hook uitbracht met Robin Williams en Dustin Hoffman in de hoofdrollen.



De nieuwe Peter Pan wordt geregisseerd door David Lowery. De film zal in 2022 in première gaan op streamingdienst Disney+.