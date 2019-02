Opnames negende Star Wars zitten erop

Na de laatste draaidag vrijdag ging John in een post langer in op wat Star Wars voor hem betekent. ,,Dit is het einde van een hoofdstuk in mijn leven waar ik niet dankbaarder voor zou kunnen zijn. Wat een proces! Het was fantastisch om in deze films te zitten, met zulke geweldige mensen." Hij bedankte specifiek regisseur JJ Abrams, "voor het waarmaken van mijn dromen" en groette de fans in Star Wars-style: "May the force be with you.’’