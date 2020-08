Opnames reboot Heartbreak High op stapel in Australië met nieuwe cast

NewBe verwierf de rechten van HBH vorig jaar. Inmiddels zijn er voorzichtige vervolgstappen genomen, zo laat oprichter Jeroen Koopman weten. ,,We hebben veel moeite gedaan om de rechten te krijgen en liepen vervolgens tegen de vraag aan of we verder gaan met de bestaande cast of nieuwe acteurs. Je wil weten hoe het nu met Drazic en Anita is. Dat wij dat moeten gaan bedenken, maakt het heel spannend.’’