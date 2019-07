Opnames van tweede seizoen Mocro Maffia zijn begonnen

Het eerste seizoen van Morcro Mafia kwam vorig jaar in oktober uit. Dat bleek een groot succes voor Videoland en al snel groeide de reeks met Achmed Akkabi en Nasrdin Dchar in de hoofdrol uit tot de best bekeken serie van de streamingsdienst. Toen het tweede seizoen werd aangekondigd had maar liefst de helft van alle abonnees Mocro Maffia gekeken. Mocro Maffia gaat over de drie beste vrienden Romano, Potlood en De Paus. Samen maakten ze de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk. Binnen een mum van tijd hebben ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen. Door jaloezie valt de vriendengroep uit elkaar, waardoor ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Aflevering 1