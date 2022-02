Opnieuw corona vastgesteld bij prins Charles

Voor Charles is het al de tweede keer dat hij corona heeft. In maart 2020 behoorde hij tot een van de eersten die positief testte. Hij had destijds ‘milde symptomen’ maar kon vanuit huis nog wel doorwerken.

Charles zit momenteel in zelfisolatie. Zijn geplande bezoek aan Winchester gaat niet door. Het paleis wil het bezoek later alsnog inplannen. Gisteravond was de prins van Wales samen met zijn vrouw Camilla nog op een gala van British Asian Trust in het British Museum in London. Daar schudde hij ook diverse handen, zo is te zien op de foto’s.