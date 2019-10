Opnieuw pepperspray en berovingen bij ADE-show Martin Garrix

Tijdens een show van dj Martin Garrix afgelopen nacht in de RAI Amsterdam hebben meer dan honderd mensen last gehad van pepperspray. Een deel van deze feestgangers is ook beroofd, meldt de politie.

In totaal werden zo’n 130 personen behandeld door de EHBO vanwege pepperspray. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk zijn beroofd. Er zijn op dit moment nog geen aangiftes binnen. De politie roept slachtoffers op om dit wel te doen, zodat ze met die informatie verdere stappen kunnen zetten in het onderzoek.



,,Dit is buitengewoon vervelend", reageert Tim Boersma, persmanager bij ADE. ,,Het is alleen een trend de laatste tijd. Er zijn meer voorbeelden van festival waar dit gebeurt. Vorig jaar is helaas ook vier keer voorgekomen op ADE. Helaas zijn er mensen die misbruik maken van het feit dat er veel mensen bij elkaar zijn.”



De organisatie doet er naar eigen zeggen alles aan om dit soort zaken te voorkomen. ,,We hebben een zero tolerance-beleid, maar we kunnen nooit alles vinden. We kunnen alleen proberen zoveel mogelijk risico's te vermijden.”

Vechtpartijen

Op Martin Garrix’ Facebook klaagt een concertganger dat hij slechts 20 minuten van het optreden heeft kunnen zien, omdat hij het bijtende goedje in zijn gezicht kreeg gespoten. Vorig jaar werd er ook al met pepperspray gespoten tijdens een optreden van Garrix op ADE. ,,Mijn goal is om ervoor te zorgen dat iedereen een leuke tijd heeft en dan is het zo jammer dat een paar idioten het voor iedereen verpesten”, schreef hij toen op Twitter.



Ook waren er zaterdagochtend vroeg vechtpartijen bij de RAI, waar de beroemde dj een feest gaf. Bij die opstootjes moest de politie een wapenstok gebruiken om de vechtersbazen uit elkaar te halen. Daarbij keerden mensen zich ook tegen de politie. De politie moest opnieuw de wapenstok trekken om de menigte op afstand te houden. Daarna keerde de rust terug.

Reactie Garrix

Martin Garrix zegt het te betreuren dat zijn show overschaduwd wordt door de incidenten met pepperspray. ‘Ik vind het vreselijk voor de mensen die afgelopen nacht last hebben gehad van het pepperspray incident’, schrijft hij in een verklaring op social media.

Verder schrijft hij niet te begrijpen dat er mensen zijn die ‘zoiets’ doen. Ondanks de incidenten is de dj wel tevreden over zijn optreden. ‘Ondanks deze vervelende situatie was het een bijzondere avond’, laat hij weten. Ook zegt hij uit te kijken naar zijn volgende show.

Getuige

Fiore Caputo uit Duitsland was met acht vrienden speciaal voor het optreden van Garrix naar Amsterdam gekomen. ,,We stonden net een half uur van het optreden te genieten toen twee jongens achter ons vervelend begonnen te doen. Ze vielen meisjes lastig en trokken een ketting van de nek van een jongen naast ons. Toen die jongen zijn ketting probeerde terug te pakken, begonnen ze met pepperspray te spuiten en gingen ze ervandoor.’’