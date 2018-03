Oprah en Charlene Heineken in rijkenlijst Forbes

Nederlandse Bachelor dumpt verloofde en schokt kijkers

12:54 De in Den Bosch geboren hunk Arie Luyendyk jr. (36) heeft voor ophef in de Verenigde Staten gezorgd nadat hij zich in de finale van de populaire Amerikaanse datingshow The Bachelor opnieuw heeft verloofd. Arie, die op zijn derde met zijn vader - autocoureur Arie Luyendyk - naar de VS mee verhuisde, ging in de laatste uitzending plots op zijn knieën voor kandidate Lauren Burnham.