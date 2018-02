Oprichter Benetton komt terug om kledingbedrijf te redden

Jim Carrey hoeft niet voor te komen in zaak rond dood ex-vriendin

9:31 De Canadees-Amerikaanse acteur Jim Carrey hoeft dit voorjaar niet in de rechtbank te verschijnen om zich te verdedigen in de zaak rondom de zelfmoord van zijn voormalige vriendin Cathriona White. De zaak is geseponeerd, meldt The Hollywood Reporter. Mark Burton, echtgenoot van White, en haar moeder Brigid Sweetman hadden de acteur aangeklaagd en vonden dat hij schuldig was aan haar dood.