Oproep moeder Glennis aan John de Mol: zend finale ook in Nederland uit

En dat ’s nachts afstemmen is nodig, vanwege het tijdsverschil: in Amerika is AGT ’s avonds te zien, in Nederland pas vanaf een uur of twee ’s nachts.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de moeder van Glennis dus ook dé uitzending van komende nacht missen: dé show waarin haar dochter die het tot de finale geschopt heeft misschien zelfs tot winnares van het Amerikaanse programma wordt uitgeroepen. Of iemand met veel power op het Mediapark daar dan nog niet wat aan kan doen, vraagt ze vandaag zich af - vanaf de bank in haar huiskamer in de Amsterdamse Jordaan.

,,Kan iemand als John de Mol er niet voor zorgen dat we vannacht toch niet met z’n allen vanuit Nederland NBC kunnen kijken? Bij elke scheet die de Amerikaanse president laat, lukt zo'n verbinding met de VS ook, dus waarom nu niet? Ik ben toch niet de enige die dat leuk vind.’’

Het finale-optreden afgelopen nacht - Glennis’ vertolking van Run- heeft de 63-jarige Coby ook al ‘live’ moeten missen. ,,Ik heb het helaas pas ’s ochtends op de journaals kunnen zien.’’ En dat terwijl ze er nog speciaal tot in de kleine uurtjes voor op was gebleven. ,,Ik had met mijn kleinzoon Jonathan van 16 jaar afgesproken dat ik hem tegen tweeën ’s nachts wakker zou maken. Dan zou hij me helpen om de hele show op zijn iPad te zien. Maar het lukte hem ook niet, misschien was hij te slaperig.’’ Kleinzoon Jonathan woont bij Coby in huis.

Het werd dus een straf nachtje - van dinsdag op woensdag. ,,Ik kon de slaap afgelopen nacht, toen het niet gelukt was die zender te vinden, niet goed vatten. Ik dacht elke keer: oh, nu staat Glen misschien wel op te treden. Oh, als het allemaal maar goed gaat. Ik werd er helemaal nerveus van.’’ Toen Coby het optreden uiteindelijk vanochtend zag, viel er ‘gelukkig’ een last van haar schouders. ,,Glen deed het echt fantastisch. De jury zei: vlekkeloos, en dat was het ook. En haar haar zat ook zo prachtig, en die jurk: geweldig! Dat zwart en wit: heel mooi.’’

Op de vraag der vragen –gaat haar dochter er met de ultieme winst vandoor- wil Coby geen antwoord geven. ,,Nee, daar ga ik écht, écht niks over zeggen. Stel dat ik nu zeg ‘ja, ze gaat winnen’, dan brengt dat ongeluk. Dat is, zoals ze zeggen, de goden verzoeken.’’ Ze hoort van anderen dat Glennis ook nogal wat concurrentie heeft. ,,Ik ken al die andere artiesten niet maar mensen vertellen me dat er ook nog een heel jong meisje bij zit dat goed kan zingen, en een mannelijke zanger met wel 65 kleinkinderen.’’ Het gaat dan om de 13-jarige rockchick Courtney Hadwin die boven in de polls staat, en vader Michael Ketterer, die overigens ‘slechts’ zes kinderen heeft.

Omdat Coby de zorg over kleinkinderen Jonathan (16) en Nordin (11) heeft (kinderen van een andere dochter) was zelf afreizen naar de finale geen optie. ,,Ik kan die twee hier niet zomaar achterlaten natuurlijk.’’ Bovendien: zo’n reis is vreselijk duur. ,,Mensen denken soms wel eens dat ik, als moeder van Glennis, heel rijk ben, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.’’ Coby is met haar 63 jaar nog altijd hard als schoonmaker aan het werk. Zou haar dochter winnen, en zou Glennis gaan optreden in Las Vegas, zou Coby een overtocht misschien overwegen. ,,Als zo’n reis betaald wordt, wordt het natuurlijk wel wat anders. Maar: ik zie wel erg tegen zo’n hele lange vlucht op, hoor.’’

Glennis om tickets vragen zou ze trouwens nóóit doen. ,,Glennis is superroyaal, hoor: ze heeft me laatst zelfs nog een e-bike aangeboden. Maar ik heb ook mijn trots in die dingen, dat zullen mensen ook wel begrijpen, toch?’’ Ze twijfelt of haar dochter bij winst voorgoed naar de VS zal verkassen, zoals kenners Glennis aanraden. ,,Ze zal dat nooit zomaar spontaan doen; ze heeft toch ook de zorg over haar zoon Tony.’’