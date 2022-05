Optimisme richting duel Feyenoord: ‘Heel Rotterdam is vandaag rood-wit gekleurd’

met video Alle ogen bij Feyenoord vanavond gericht op Mister Conference League Cyriel Dessers

Geen Feyenoorder maakte ooit meer goals in één Europa Cup-seizoen dan Cyriel Dessers. De Nigeriaanse Belg, Mister Conference League himself, is ook vanavond in Marseille de hoop van het Rotterdamse legioen.

13:29