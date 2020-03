Optreden Davina Michelle in leeg Ahoy al 2,7 miljoen keer bekeken

Ook de nieuwe single 17 Miljoen Mensen die Davina maandag met Snelle uitbracht is populair. Op Spotify is dat nummer, waarmee de artiesten hun optreden afsloten, inmiddels 2,5 miljoen keer gestreamd. De nieuwe, hedendaagse versie van het nummer 15 Miljoen Mensen van Fluitsma & Van Tijn uit 1996 is een eerbetoon aan onder anderen hulpverleners, leraren en vakkenvullers in deze tijd van coronacrisis.



Morgenavond is het tweede deel te zien van de vier optredens die Davina gaf in Ahoy. Dan ontvangt ze Rolf Sanchez en Maan, zegt een woordvoerster van Radio 538, het radiostation dat de concertreeks mogelijk maakt. Ook dit concert sluiten de artiesten af met het lied 17 miljoen mensen. Davina: ,,Juist in deze tijd merk je dat muziek heel erg verbindt. Heel veel mensen zitten nu alleen thuis en mogen niet direct fysiek contact hebben en gaan zich daardoor waarschijnlijk heel erg eenzaam voelen. Wat we met het concert uitstralen, is dat we er wel wat van kunnen maken, als we het maar met zijn allen doen."



De shows zijn iedere vrijdag gratis te volgen op Radio 538 en TV 538 vanaf 20.30 uur en ook te zien op Kijk.nl, JUKE en YouTube. Komende weken zijn er nog edities met Emma Heesters, Wulf, Alain Clark en Glen Faria.