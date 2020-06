Optreden Maan getroffen door hevige storm, zangeres zingt stug door

Maan was te gast bij een speciale editie van het NPO Radio 2-programma Muziekcafé, die in het teken stond van Concert at Sea. Dat festival is vanwege het coronavirus dit jaar afgelast, maar met livesessies als die van Maan ging het feest vandaag toch een beetje door. Voor Maan, wier broertje overigens Storm heet, was het haar eerste optreden in maanden.



Haar miniconcert in een tent in Zeeland begon volgens de zender in de stralende zon. Maar toen ze haar lied Nog even niet inzette, brak een stevige storm los en begon het hard te regenen. ,,Is iedereen oké hier in de regen en de storm?’’ vroeg Maan, die toen nog bevestiging kreeg van het publiek.



Maar al snel sloeg het weer verder om: in een video van haar optreden is te zien hoe het publiek snel een schuilplaats zoekt en medewerkers proberen een camera te beschermen terwijl de tent deint. Maan en haar band daarentegen, die de wind ook behoorlijk voor hun kiezen kregen, maakten het optreden gewoon af - en nog zuiver ook.