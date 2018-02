Opvallend veel Nederlanders in de race voor een Bafta vanavond

Ook maakt Paul Verhoeven kans op een prijs voor zijn thriller Elle in de categorie beste buitenlandse film. De Bafta's gelden als een van de graadmeters voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld. De uitreiking van de Britse prijzen vindt dit jaar plaats in de Royal Albert Hall in Londen. De ceremonie wordt geleid door Joanna Lumley. Zowel Van Hoytema als Tuiten ontvingen in januari een Oscarnominatie .

Grootste kanshebbers

De meeste Bafta-nominaties kreeg het fantasydrama The Shape of Water van de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro. De film vertelt over de vriendschap tussen een schoonmaakster (Sally Hawkins) in een zwaarbewaakt overheidslaboratorium en een zeewezen waar de overheid experimenten op uitvoert. Samen met haar collega (Octavia Spencer) maakt zij een plan om haar nieuwe vriend te helpen ontsnappen.



De film, die ook de meeste Oscarnominaties in de wacht sleepte, draait vanaf deze week in Nederlandse bioscopen.



Een andere grote kanshebber is Three Billboards outside Ebbing, Missouri, een film over een moeder (Frances McDormand) die op onconventionele wijze probeert aandacht te krijgen voor de onopgeloste moord op haar dochter.