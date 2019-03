Opvolger Sex and the City heet Is There Still Sex in the City?

Het boek heet Is There Still Sex in the City? en gaat over seks, daten en vriendschap - de succesformule voor de originele Sex and the City. Ook dit verhaal gaat over dat alles, maar dan hoe het is voor vrouwen boven de 50 jaar. Bushnell gaat het script voor de pilot schrijver en is uitvoerend producent. De acteurs zijn nog niet bekend.

,,In de 50 zijn betekende vroeger het begin van je pensioen’’, zegt de schrijfster. ,,Van vijftigers werd niet verwacht dat dat zij sporten, bedrijven oprichten, verhuizen, casual sex hebben en opnieuw beginnen. Maar dit is precies wat het leven van vele vrouwen van in de 50 en 60 inhoudt en ik ben blij dat ik deze rijke complexe levens in beeld mag brengen."

Clemens: ,,De originele Sex and the City is baanbrekend geweest voor een hele generatie vrouwen, inclusief mijzelf", zegt de Paramount TV-baas in een verklaring. ,,Wij zijn blij dat we dit verhaal kunnen vervolgen voor de ondergerepresenteerde groep vrouwen van in de 50."