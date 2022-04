Oranjes gaan los op Koningsdag, maar hoe vieren andere royals hun verjaardag?

Video Europese vorsten, waaronder onze koning, komen samen voor herdenking prins Philip

Vorsten uit heel Europa gaan dinsdag naar de herdenkingsdienst voor de Britse prins Philip (99) in Westminster Abbey in Londen. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat een grote groep koningen en koninginnen weer samenkomt. Ook onze eigen koning Filip en koningin Mathilde reizen naar Londen.

29 maart