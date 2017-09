Oranjes op Koningsdag 2018 naar Groningen

Burgemeester Peter den Oudsten en commissaris van de Koning in Groningen René Paas noemen het bezoek van de koninklijke familie 'fantastisch'. De laatste keer dat de verjaardag van de vorst, toen nog koningin Beatrix, in de provincie Groningen gevierd werd, was in 2004. Toen deed de koningin ook de stad aan en het dorpje Warffum.



,,Nu is het Koningsdag. Het is als het winnen van een hoofdprijs", aldus Den Oudsten. ,,We willen de regio delen met het hele land en laten zien dat we talent hebben!", voegde Paas eraan toe. Koning Willem-Alexander zal op 27 april zijn 51ste verjaardag dit keer alleen in de stad Groningen vieren.



Sinds 2015 wordt Koningsdag in een moderner jasje gestoken. Met onder meer optredens van bekende artiesten. Afgelopen jaar vierde Willem-Alexander zijn verjaardag in Tilburg. Guus Meeuwis was een van de artiesten die voor hem zong.