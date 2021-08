Organisatoren Unmute Us-protesten horen niets uit Den Haag

‘Het woord is nu aan Den Haag’, is te lezen op de Instagram van Unmute Us. Hoe lang de organisatie blijft wachten op een reactie voordat er nieuwe protestacties worden bedacht, kan de woordvoerder nog niet zeggen.

In totaal liepen er zo’n 70.000 mensen mee bij de protestmarsen. De betogers eisen dat evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden. De actie volgde nadat demissionair premier Mark Rutte onlangs bekend had gemaakt dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht blijven. Meerdaagse evenementen gaan sowieso tot 20 september niet door. Zo’n 2000 organisatoren van festivals en evenementen, evenementenlocaties en leveranciers hebben zich aangesloten bij het protest, onder wie de organisatoren van Lowlands, DGTL, North Sea Jazz, Best Kept Secret, A State of Trance en Soenda.