Oscar-kandidaat Narcosis wint twee prijzen in Griekenland

Thessaloniki richt zich vooral op debuten en is met zijn 80.000 bezoekers een van de grotere festivals in Europa. Narcosis is namens Nederland ingezonden voor de Oscars, in de categorie beste buitenlandse film. Het drama gaat over een gezin dat ontwricht raakt wanneer de vader van het gezin (Fedja van Huêt) niet meer bovenkomt na een professionele duik. Thekla Reuten, de moeder in het gezin, heeft het zwaar met het verlies en gaat alles wat met zijn dood te maken heeft uit de weg.