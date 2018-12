Oscar-presentator Kevin Hart trekt zich terug na ophef om anti-homo tweets

Opvallend: wie Kate Middleton kleedt, gaat failliet

10:52 Een royal kleden, daar zou menig modelabel zonder nadenken een been of een arm voor willen afstaan. Zeker in Engeland, want dat is onbetaalbare reclame. En zorgt voor een spectaculaire piek in de omzetcijfers. Al vormt één lid van het Britse hof de laatste tijd een uitzondering op de regel: Kate Middleton (36). Op de hertogin van Cambridge lijkt wel een modevloek te rusten. De meeste merken die Kate recent kleedden, blijken nu in de financiële problemen te zitten. Dat schrijft het weekblad TV Familie.